Pablo Chill-E deslumbra en Viña 2026 e invita al escenario a Yung Beef, Julianno Sossa y Arte Elegante

Vestido completamente de negro, el chileno Pablo Chill-E encendió la Quinta Vergara en la última noche del Festival de Viña del Mar 2026 con un show cargado de invitados y éxitos del trap.

El artista abrió su presentación con su icónico tema “Vibras”, desatando la euforia del público desde los primeros minutos. Luego comenzaron las sorpresas: invitó al escenario al rapero y productor español Yung Beef, con quien interpretó “Singapur”, marcando uno de los momentos más coreados de la noche.

La energía continuó con la aparición del trapero chileno Julianno Sossa, junto a quien cantó “Dale tu Kolin”. Más tarde se sumó Arte Elegante, para interpretar “Bendición”, consolidando un espectáculo que celebró la escena urbana nacional e internacional.

Nacido como Pablo Ignacio Acevedo Leiva y criado en Puente Alto, Pablo Chill-E se ha destacado por letras crudas que retratan la realidad de los barrios populares. Fundador del colectivo Shishigang, movimiento clave en la expansión del trap chileno durante la última década, ha colaborado con figuras como Bad Bunny y Duki, posicionándose como uno de los referentes del género en el país.

“Representar a Chile en la última noche es una responsabilidad y un orgullo”, había señalado previamente el cantante, reconocido también por su activismo social y compromiso comunitario. Su presentación reafirmó su peso dentro de la música urbana y su conexión con el público local.

