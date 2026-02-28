¡Gaviota de Plata para Pablo Chill-E!: “Esto va para Puente Alto, para todos los barrios”

El trap nacional vivió una noche histórica en el Festival de Viña del Mar 2026 gracias a Pablo Chill-E. El reconocido artista chileno logró obtener la Gaviota de Plata, consolidándose como uno de los máximos exponentes del género a nivel local.

“Esto va para Puente Alto, para todos los barrios”, señaló el trapero.

Vestido completamente de negro, Pablo Chill-E abrió su show con su icónico tema “Vibras”, generando de inmediato la euforia del público presente en la Quinta Vergara. La energía del espectáculo se mantuvo al invitar al escenario al rapero y productor español Yung Beef, con quien interpretó “Singapur”.

El artista chileno no dejó de sorprender y también llamó a Julianno Sosa, con quien cantó “Dale tu Kolin”, y finalmente se sumó Arte Elegante para juntos presentar “Bendición”, cerrando una presentación cargada de colaboraciones y energía sobre el escenario.

Con su triunfo y la ovación del público, Pablo Chill-E reafirma que el trap chileno sigue ganando terreno y reconocimiento internacional.

