En plena “reflexión” por segunda vuelta Manuel Millones pide exista “un debate de ideas y no descalificaciones”

En modo “reflexión”, así se encuentra este fin de semana largo Manuel Millones quien en la pasada elección a Gobernador Regional no logró pasar a segunda vuelta y quedo en tercera posición de las cartas de su sector tras María José Hoffmann y Francesco Venezian.

¿Pero que hará Manuel con los 127 mil votos que sacó en la pasada elección? Parece ser un misterio aún, aunque entregó luces de aquello cuando dijo que "en primer lugar, no soy dueño de los votos y no puedo interpretar lo que piensan mis electores, teniendo presente además que mi base de apoyos es muy transversal. No obstante, debo reflexionar y conversar con mi equipo y líderes locales que me apoyaron y luego resolver en concordancia a ese ejercicio y actuar en concordancia a principios y valores".

Pese a su momento de reflexión, Millones dijo que “yo no quisiera que nos quedáramos en un continuo y sin sentido debate de críticas personales, porque no se puede olvidar que más de 280 mil personas se abstuvieron o votaron nulo, demostrando el agotamiento y cansancio que existe sobre esas viejas prácticas. Si queremos cautivar para que esas personas voten, hay que motivar con debates de altura y propuestas concretas para solucionar por ejemplo, la crisis de la salud, la inseguridad, la pobreza, los campamentos, qué hacemos con la corrupción, cómo ayudar a los adultos mayores, qué ideas existen para mejorar el transporte público, más empleo, desarrollo portuario, etc etc. En palabras simples, ¿cuál es el verdadero plan de gobierno que regional que se propone?. Eso es lo que quiere escuchar la ciudadanía”, sentenció Millones.

Agregó “que es hora de pensar en los habitantes de cada una de las comunas y no solo en las aspiraciones personales o de los partidos que representan.

DARDOS CONTRA ALCALDESA RIPAMONTI

Manuel Millones también tuvo palabras para la reelecta alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien en un punto de prensa en apoyo al candidato a Gobernador regional Rodrigo Mundaca diciendo que señalo “que el 2022 tenía listo el proyecto para pavimentar completamente agua santa y que la oposición no estuvo de acuerdo y que hoy los problemas de seguridad vial son graves, porque la oposición no quiso entregar ese dinero y se lo gastaron en otras cosas”.

“Quiero ser enfático, la alcaldesa miente descaradamente, jamás el consejo Regional le ha negado recurso alguno al municipio de la ciudad jardín, es mas siempre las votaciones en apoyo al municipio fueron unánimes, por lo tanto, lo que dice la alcaldesa es una mentira grotesca que no puedo dejar pasar por respeto al mismo cuerpo colegiado. Distinto es que por propias incapacidades del municipio no hayan presentado más proyectos medianamente bien hechos para que se adjudicaran más fondos y perfectamente la autoridad comunal pudo en el intertanto que concluye el estudio de pre factibilidad que financiamos para Agua Santa por más de 500 millones de pesos, al ejecutar con fondos propios un bacheo o conservación de emergencia. Si ella quiere apoyar a su candidato a Gobernador, que representa al Frente Amplio y al partido comunista, que lo haga y me parece bien, pero que evite mentir o tratar de engañar a la opinión pública para descalificar a la oposición“ puntualizó Millones quien aún no se junta con Hoffmann de cara a una segunda vuelta del próximo 24 de noviembre.

