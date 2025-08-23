Nuevo ataque incendiario en La Araucanía destruye maquinaria y estructuras forestales

Un nuevo hecho de violencia se registró en la Región de La Araucanía durante la madrugada de este sábado. Tres individuos encapuchados y armados ingresaron a una faena forestal ubicada en el kilómetro 7 de la ruta S-156, que conecta Carahue con Nueva Imperial, provocando un incendio que terminó con cinco maquinarias y dos estructuras completamente quemadas.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio Público, los atacantes intimidaron al cuidador del lugar, le robaron su teléfono celular y lo obligaron a retirarse antes de iniciar el fuego. La empresa afectada corresponde a Antulemo, subcontratada por Territoria, y entre los equipos destruidos se cuentan una motoniveladora, una retroexcavadora, un rodillo neumático, un skidder y un guinche, además de un carro de arrastre y un comedor.

El teniente coronel Osvaldo Villarroel, de la Prefectura Cautín, precisó que “en horas de la madrugada, tres sujetos encapuchados y armados ingresan a una faena forestal del sector de Corrales. En ese lugar amenazan al cochero y lo avientan del lugar, y luego proceden a la quema de cinco maquinarias y dos estructuras”. El funcionario agregó que la información fue remitida al Ministerio Público “para disponer de las diligencias pertinentes”, mientras en el sitio del suceso trabaja personal de COP, Labocar y OS-9 de Carabineros.

En paralelo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que “hasta ahora no existen antecedentes de lienzos o reivindicaciones de ninguna naturaleza”. El secretario de Estado añadió que “nosotros estamos evaluando además elementos complementarios. Como ustedes bien saben, el Ministerio de Seguridad Pública tiene una posición sobre los ataques incendiarios y el uso de la Ley Antiterrorista”.

PURANOTICIA