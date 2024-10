Millones entra "en reflexión" por apoyos a Hoffmann en segunda vuelta y la carta de Chile Vamos anuncia "esfuerzo" para convocarlo

127.134 votos consiguió Manuel Millones Chirino en la contienda por la Gobernación Regional de Valparaíso, un 11,08% que lo ubicó en la cuarta posición, detrás de Rodrigo Mundaca (33%), María José Hoffmann (21%) y Francesco Venezian (16%).

Si bien, no le alcanzó para avanzar a la segunda vuelta, su alta votación podría ser clave al momento de inclinar la balanza para una u otra preferencia, tomando en cuenta que Venezian –que se comprometió a apoyarla– haría un llamado a sus votantes a traspasar su 16% en favor de la ex Diputada. Y aunque la lógica indica que parte importante de la votación de Millones iría a la carta de Chile Vamos, lo cierto es que los roces con la militante de la UDI antes de la campaña podrían decir lo contrario.

Cabe recordar que, en primera instancia, Millones era el único candidato de la oposición para competir con Mundaca. De hecho, Hoffmann en una actividad en el Valle del Aconcagua había respaldado su opción al Gore. No obstante, días después, la entonces secretaria general de la UDI, en un café en Valparaíso, le informa al Consejero Regional que ella sería candidata y lo insta a que él baje la suya.

En medio de toda esta controversia fue cuando Manuel Millones asegura en «La Entrevista», de Puranoticia TV, que incluso le ofrecieron dinero para bajarse de la Gobernación Regional: "Efectivamente, pero también cargos futuros, en el futuro Gobierno de la señora Matthei, jefe de campaña, cupos a Diputado; pero uno tiene dignidad y yo a esta altura de mi vida nunca lo he hecho y nunca lo haré", dijo.

MILLONES "EN REFLEXIÓN"

Con todo este panorama, las dudas respecto a si apoyará –o no– a Hoffmann en la segunda vuelta contra Mundaca, son más que relevantes. Millones señaló al respecto que "hay que construir una nueva alianza política que, manteniendo sus diferencias y sin perder su identidad, se incorpore a todas las fuerzas que estuvieron por el «Rechazo» al primer texto constitucional. Es decir, hay que ampliar la base electoral al centro político, que es lo que permitió que Sebastián Piñera llegara a La Moneda. Ahora hago este llamado a la unidad, pero no sólo para enfrentar la elección de Gobernador, sino un acuerdo político amplio que nos dé una oportunidad de ganar el Gobierno".

Respecto a la situación de la segunda vuelta, el ahora ex candidato independiente (en cupo del PSC) a Gobernador de Valparaíso planteó que, "en primer lugar, no soy dueño de los votos y no puedo interpretar lo que piensan mis electores, teniendo presente ademas que mi base de apoyos es muy transversal. No obstante debo reflexionar y conversar con mi equipo y líderes locales que me apoyaron y luego resolver en concordancia a ese ejercicio y actuar en concordancia a principios y valores".

De igual forma, el Core por la Provincia de Valparaíso comentó también que "la UDI y la señora Hoffmann me deben una explicación y espero que en algún momento, en privado, se expresen y se reparen las heridas sufridas por los maltratos de los cuales fui objeto y, por cierto, que además debe haber un compromiso real de querer ganar la Gobernación Regional y que esta segunda vuelta no sea una plataforma para luego ir al Senado, sino realmente sea una motivación sincera de ser Gobernadora".

HOFFMANN HARÁ "ESFUERZO"

La flamante carta de la derecha para la segunda vuelta por la Gobernación Regional de Valparaíso, María José Hoffmann, tomó el guante respecto al camino que queda antes del domingo 24 de noviembre y, en conversación con Puranoticia.cl, analizó los próximos pasos que dará antes de que la ciudadanía tenga que volver a las urnas.

En primer lugar, la carta de Chile Vamos sostuvo, en primer lugar, que "yo siempre me la he jugado por la unidad de nuestro sector", para luego destacar que "ésta fue una campaña limpia" y que su "objetivo" siempre fue claro: "Recuperar la esperanza de la región de Valparaíso y nunca apunté mis dardos a nadie más que no fuera el Gobernador Mundaca y su pésima gestión", comentó a este medio.

"Ahora viene el momento en que la gente de Valparaíso decida. Para quienes crean que la región está bien, probablemente votarán por Mundaca; para quienes quieran un cambio con esperanza, les pido una oportunidad", continuó reflexionando.

Acerca de los apoyos que pueda recoger en estas semanas, Hoffmann planteó que "por supuesto que voy a hacer un esfuerzo por convocar a Manuel Millones. Yo le pedí desde el principio ser mi jefe de campaña, pero lamentablemente no resultó".

"Hemos tenido diferencias, pero siempre he hablado muy bien de él. Creo que es una persona muy inteligente y con experiencia, y me gustaría que trabaje con entusiasmo en mi campaña. Por eso, todos los gestos que sean necesarios para que se sume, y no solamente a él, (sino que) a todos los que se sientan en oposición", indicó.

Finalmente, la militante de la Unión Demócrata Independiente concluyó diciendo que "yo quiero conformar una mayoría social mucho más amplia, parecida a lo que fue el «Rechazo». Yo sé que existe una centro-izquierda democrática que mira con buenos ojos mi campaña, que no le gusta el sectarismo del Frente Amplio".

Cabe hacer presente que la segunda vuelta se efectuará el domingo 24 de noviembre en 11 regiones del país, instancia donde los 1,5 millones de los ciudadanos habilitados para votar en la región de Valparaíso tendrán que volver a las urnas para escoger a su nuevo Gobernador, entre el oficialista Rodrigo Mundaca o la opositora María José Hoffmann.

