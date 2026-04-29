Zampedri destacó el primer tiempo en la victoria de la UC ante Barcelona, pero lamentó que en la segunda parte "sufrimos demasiado"

Luego de conseguir un vital triunfo a domicilio por 2-1 frente a Barcelona de Guayaquil, resultado que instaló a Universidad Católica en la cima de su zona en la Copa Libertadores, el capitán y atacante del elenco precordillerano, Fernando Zampedri, analizó el complejo trámite del compromiso.

Quien fuera el responsable de matricularse con una de las conquistas del cuadro estudiantil reconoció que el plantel arrastraba un peso anímico. "veníamos golpeados por perder el clásico (con Universidad de Chile), nos dolió un montón, pero hicimos un gran partido, trabajamos bien al rival, que era lo importante", confesó el jugador una vez finalizado el duelo.

Al momento de desglosar las acciones en el campo de juego, el "Toro" fue autocrítico respecto al rendimiento del equipo en el complemento. Según sus palabras, "en el primer tiempo fuimos muy contundentes, en el segundo nos tiramos un poco atrás, lo que hay que corregir, sufrimos demasiado, pero sumamos los tres puntos".

La jornada también marcó el fin de la sequía goleadora para el artillero histórico de la institución de la franja. Frente a este escenario, el futbolista aseguró estar "contento porque sirvió para el triunfo. Cuando uno no convierte hay que escuchar las críticas y seguir trabajando, hacerlo dentro de la cancha, que es donde se demuestran las cosas".

Las reacciones en el bando vencedor también incluyeron las declaraciones de Justo Giani. El jugador argentino detalló las complicaciones que enfrentaron en territorio ecuatoriano: "Fue un partido muy difícil, con mucho calor y humedad. Se hizo cuesta arriba cuando pasaron los minutos, pero creo que tuvimos un arranque muy bueno".

Profundizando en la actitud mostrada por la escuadra, el ariete valoró la entrega física del plantel. "entramos muy metidos, porque sabíamos lo que queríamos. Vinimos a buscar la victoria y creo que quedó demostrado. No paramos de correr. Jugamos bien, pero cuando hubo que correr lo hicimos. Eso es lo más destacable", complementó.

Para cerrar su intervención, el atacante trasandino hizo hincapié en la concentración que exige el certamen continental, advirtiendo que "en ningún momento dimos el partido por ganado. Acá en la Copa Libertadores no te puedes relajar nunca. Sí sabíamos que veníamos a ganar, eso lo teníamos claro".

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