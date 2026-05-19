Vicente Pizarro anotó en goleada y clasificación de Rosario Central a octavos de la Copa Libertadores

Vicente Pizarro se lució con un gol en la contundente victoria por 4-0 sobre Universidad Central de Venezuela, que le permitió a Rosario Central clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

Alejo Véliz abrió la cuenta en el minuto 21, mientras que el chileno, quien estuvo presente durante todo el cotejo, se hizo presente en el 38' para impactar la pelota tras un centro de rabona y ampliar las cifras en el estadio Gigante de Arroyito.

Ángel Di María, histórico exseleccionado argentino y campeón del mundo en Qatar 2022, convirtió en el 70' y Marco Ruben selló la goleada con una agónica diana (87').

Con este triunfo, el elenco "canalla" quedó como líder absoluto del Grupo H con trece puntos y timbró su boleto para la ronda de los dieciséis mejores una fecha antes del término de la fase regular.

Más allá de su conversión, Pizarro deslumbró con el nivel exhibido ante los llaneros. "Prolijo con la pelota. Fue una rueda de auxilio permanente de sus compañeros a la hora de la descarga. Marcó un gol clave", resaltó el portal La Capital sobre el desempeño del "Vicho".

(Imagen: @RosarioCentral)

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