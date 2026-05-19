Audax Italiano derrota a Barracas Central y se ilusiona con avanzar en la Copa Sudamericana

Audax Italiano no la está pasando bien en la liga local, pero en el terreno internacional está logrando risas.

Este martes, el equipo de colonia derrotó por 2-0 a Barracas Central en la quinta fecha del grupo G de la Copa Sudamericana, resultado que eliminó a los argentinos y que dejó a la escuadra chilena con posibilidades ciertas de clasificar a la siguiente fase o a los playoffs del torneo.

Ello porque el elenco nacional llegó a los siete puntos, los mismos que tienen Olimpia y Vasco de Gama -que se enfrentarán en Asunción- por lo que sea cual sea el resultado de este partido, dependerá de sí mismo para lograr el objetivo.

Pese a las urgencias de ambos equipos por una victoria que los mantuviera con aspiraciones en la Copa, en verdad ninguno de los dos entró a matar el encuentro.

Más bien, uno y otro lo que hicieron fue exponer los argumentos esbozados en las pizarras de sus respectivos entrenadores: los locales el movimiento colectivo a través de posesión y pases cortos, mientras que los argentinos tratando de aprovechar los contraataques.

Parecía que ambos equipos habían logrado neutralizarse, hasta que al filo del del descanso Audax dio el golpe. Tras un córner, la defensa de Barracas no pudo sacar la pelota. Federico Mateos logró controlarla y dejar en cómoda posición al zaguero Daniel Piña quien se había quedado arriba tras el saque de esquina y que, tras un control perfecto, logró hacer puntería y batir al portero Marcelo Miño.

El tanto, por cierto, obligó al DT de Barracas Central, Rubén Darío Insúa, a buscar nuevas estrategias. La primera fue el ingreso del grandote Facundo Bruera para que pudiese sumarse a Gonzalo Morales en el área itálica. Pero la dupla duró poco porque a los 53’ Morales fue expulsado tras un manotazo a Enzo Ferrario.

Igual la ventaja numérica no le abrió más posibilidades a los itálicos que eligieron conservar la pelota y esperar que el rival de desgastase.

De todas maneras, Audax Italiano fue capaz de ampliar la diferencia en el marcador con un zurdazo de Diego Coelho cuando el partido moría.

FICHA DEL PARTIDO

Audax Italiano (2): Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Enzo Ferrario, Daniel Piña; Paolo Gajardo (Diego Monreal, 83’), Mario Sandoval (Bryan Soto, 83’), Marco Collao, Michael Vadulli (Rodrigo Cabral, 71’); Federico Mateos (Vicente Zenteno, 71’); Giovani Chiaverano (Favián Loyola, 71’) y Diego Coelho. DT: Gustavo Lema.

Barracas Central (0): Marcelo Miño; Nicolás Capriaro (Kevin Jappert, 80’), Fernando Tobio, Gastón Campi; Rafael Barrios (Facundo Bruera, 46’), Dardo Miloc (Enzo Taborda, 80’), Iván Tapia (Jhonatan Candia, 60’), Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Gonzalo Morales y Manuel Duarte (Tomás Porra, 60’). DT: Rubén Darío Insúa.

Copa Sudamericana (Fecha 5) Grupo G.

Estadio: Bicentenario de La Florida.

Goles: Daniel Piña (AI, 44’) y Diego Coelho (AI, 88’).

Expulsado: Gonzalo Morales (BC, 53’).

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).

PURANOTICIA