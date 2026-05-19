Coquimbo Unido golea a Tolima y queda con pie y medio en octavos de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido se hizo gigante ante su público en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y aplastó por un expresivo 3-0 a Deportes Tolima, trepándose hasta el primer lugar del Grupo B de la Copa Libertadores, quedando cerca de timbrar su boleto para los octavos de final.

El encuentro asomaba como fundamental para el cuadro "pirata", el cual no solo debía ganar para alzarse en soledad al primer puesto de su zona, sino que además lo ideal era hacerlo por un marcador igual o superior a la goleada recibida en Colombia para no quedar mal parado en una eventual definición más allá de los puntos.

A diferencia de lo sucedido en suelo "cafetalero", en esta oportunidad el "Barbón" fue mucho más agresivo, se las ingenió para cerrarle los espacios al su rival y desde temprano empezó a inquietar al guardameta Neto Volpi, con un tiro cruzado de Cristian Zavala (8') y Benjamín Chandía (20').

Cuando parecía que la visita empezaba a equilibrar las acciones, el mencionado Chandía recibió un pase de Juan Cornejo, ingresó al área y envió un centro que conectó Manuel Fernández prácticamente en la boca del arco. El VAR puso algo de suspenso revisando una posible posición de adelanto, pero al final se validó la conquista del zaguero (29').

Casi tras cartón, el portero coquimbano Diego Sánchez intervino con una gran tapada en una jugada donde el forastero reclamó una mano previa que fue desestimada por el réferi (32'). Y sobre el término de la primera fracción, después de un gol anulado a Zavala, el exdelantero de Colo-Colo se tomó revancha con un zapatazo luego de una contra letal para aumentar las cifras (45+3').

La escuadra visitante no había terminado de acomodarse en la cancha en el complemento y cayó la tercera conquista del dueño de casa. Zavala ahora se vistió de asistidor para enviar un centro desde la derecha que Nicolás Johansen impactó con el muslo en un potente atropello en el área (54').

Aunque el conjunto "vinotinto y oro" se apoderó de la pelota se lanzó con todo sobre campo contrario, careció de precisión para inquietar al arquero Gonzalo Flores, sustituto del "Mono" Sánchez por lesión, quien más allá de sufrir con un tiro desviado de Edwar López (75') no tuvo mucho trabajo.

Gran triunfo el que obtuvieron los pupilos de Hernán Caputto que se encaramaron en lo más alto de la tabla con diez puntos, tres por sobre Deportes Tolima y se puso a tiro de cañón para una eventual clasificación a octavos de final.

Este viernes, Coquimbo Unido visitará a Everton a contar de las 20:00 horas por la fecha 13 de la Liga de Primera, para el próximo martes visitar a Nacional desde las 20:30 sabiendo que incluso el empate lo instalaría en la ronda de los dieciséis mejores.

PURANOTICIA