La UC consigue un triunfazo ante Barcelona en Ecuador y es uno de los líderes del grupo D de Copa Libertadores

Universidad Católica tiene la fórmula para conseguir buenos resultados en calidad de visita. Primero fue ante Cruzeiro en Belo Horizonte por la cuenta mínima y ahora frente a Barcelona en Guayaquil, al imponerse por 1-2.

Tras 15 minutos de estudio, donde la UC visualizó la propuesta del conjunto ecuatoriano, la escuadra cruzada se adueñó del mediocampo y comenzó a aproximarse a la portería defendida por José David Contreras.

Y fue precisamente ese dominio territorial el que se tradujo en la primera conquista para el elenco "cruzado". A los 16’, desborde de Clemente Montes por la derecha, y Fernando Zampedri apareció por el medio para señalar el 0-1, agregando una marca más a su trayectoria al conquistar su gol número 15 en Copa Libertadores.

Lejos de buscar refugio en su mitad del campo de juego, la UC continuó acechando la potería del "Ídolo". A los 21', un tiro de esquina servido desde la izquierda al segundo palo, encontró la cabeza de Justo Giani quien dirigió hacia Montes para aumentar el marcador.

Barcelona, dormido y golpeado, intentó aproximarse a la portería de Vicente Bernedo, pasada la media hora, con un tiro de media distancia de Darío Benedetto que se fue desviado.

Ya en las postrimerías de la primera etapa, Montes y Zampedri, a los 37’ y 45+1’, pudieron estirar las cifras.

La intensidad en el complemento se hizo sentir con la humedad y el calor de Guayaquil. Católica administrando el juego, la ventaja y apostando por la salida rápida, y Barcelona, tomando el control del partido y jugando por arriba en área cruzada para meterse nuevamente en el partido.

Cumplida la hora de juego, Daniel Garnero movió la banca con los ingresos de Agustín Farías y Martín Gómez en reemplazo de Montes y Zampedri. Más tarde sería el turno de Alfred Canales y Gary Medel para refrescar la contención en el mediocampo.

Los "cruzados" pudieron aumentar a través de Justo Giani, a los 74’, sin embargo, fue Barcelona el que consiguió el descuento mediante un cabezazo de Milton Céliz, a los 78’, tras un tiro libre.

El mérito de Universidad Católica fue no entrar en desesperación. Enfrió el partido en los últimos 15 minutos y lo consiguió. Salvo llegadas esporádicas de Barcelona, la UC se quedó con la victoria y llegó a seis puntos, igualando la línea de Boca Juniors y Cruzeiro.

Un triunfo que ilusiona y permite esperar con confianza el próximo desafío, el miércoles 5 de mayo en el Claro Arena cuando reciba a Cruzeiro.

IMÁGENES:

PURANOTICIA