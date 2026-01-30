U. de Chile anunció querellas contra los cuatro detenidos en los graves incidentes en el Nacional

Ante los graves hechos de violencia registrados en el estadio Nacional por el inicio de la Liga de Primera, Universidad de Chile tomó cartas en el asunto y anunció acciones legales en contra de los responsables de poner en riesgo el duelo ante Audax Italiano.

En un escueto comunicado compartido en redes sociales, el elenco azul informó que presentará "querellas en contra de los al menos cuatro detenidos por daños en el contexto de ley de violencia en los estadios y en contra de todas las personas que sean identificadas por nuestro sistema biométrico".

El pleito entre estudiantiles e itálicos se vio empañado por la acción de un grupo de barristas que ingresó a la fuerza al sector sur del reducto de Ñuñoa y desde el primer minuto causó destrozos en el lugar.

Sin embargo, lo más grave sucedió en el inicio del complemento cuando los sujetos provocaron un par de incendios dicha zona del recinto deportivo, obligando a la intervención de Carabineros, quienes lograron contener a los vándalos.

Además, por altoparlantes se informó que todos los fanáticos apostados tanto en la parte sur como sur poniente tenían que hacer abandono del establecimiento.

PURANOTICIA