Walter Ribonetto en su presentación como nuevo DT de Everton: "Este es un desafío muy lindo"

Everton de Viña del Mar presentó este jueves a Walter Ribonetto como su nuevo director técnico, tras la salida de Javier Torrente.

En conferencia de prensa, el argentino que registra pasos por Godoy Cruz, Melgar y Talleres de Córdoba, manifestó su motivación por la llegada al conjunto "Oro y Cielo".

"Que te venga a buscar un club con historia como Everton, para cualquier entrenador es motivante, es maravilloso. Este es un desafío muy lindo", comenzó diciendo el estratego.

"De a poco iremos construyendo el modelo de juego que queremos. La idea es ser un equipo intenso, dinámico, que tenga la pelota, que presione alto a los rivales. Como cuerpo técnico tenemos una impronta que nos caracteriza, pero cada partido es distinto", añadió.

Además, anticipó el duelo frente a Universidad Católica en el Claro Arena, donde tendrá su debut: "Al enfrentar a Católica, un equipo grande, la motivación se eleva sola. Ya estamos estudiando al rival. Lo ideal es que todo resulte y comenzar con el pie derecho, pero hay que jugar el partido, son 90 minutos. Lo más importante es no perder el orden".

Por último, Ribonetto se refirió a la pésima campaña del elenco viñamarino en la última temporada, donde estuvieron cerca de descender: "Lo que pasó el año pasado fue complicado, fue algo muy feo, entonces no hay que volver a eso. Tenemos un grupo con ganas de cambiar esta historia".

