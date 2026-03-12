Betis de Manuel Pellegrini pierde con el Panathinaikos y se complica en la Europa League

El Betis de Manuel Pellegrini sufrió una dura derrota en la ida de los octavos de final de la Europa League. El cuadro verdiblanco cayó este jueves por un agónico 1-0 frente al Panathinaikos en Grecia y complicó sus chances de avanzar en la competencia internacional.

El elenco dirigido por el técnico chileno, que accedió a la ronda de los 16 mejores tras finalizar en el cuarto lugar de la fase de liga, comenzó el cotejo siendo protagonista y dominó gran parte del compromiso al conjunto dueño de casa, que llegó a la instancia desde los playoffs.

Sin embargo, el equipo andaluz no tuvo la claridad en los metros finales y ni siquiera fue capaz de aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de Anass Zaroury, a los 59', en el cuadro heleno.

De hecho, sobre el final del encuentro fue el local el que dio el primer golpe con el tanto convertido por Vicente Taborda, a los 87' mediante un lanzamiento penal.

Además, la sanción de la falta terminó con la expulsión de Diego Llorente, lo que complicó aún más al equipo del "Ingeniero" para intentar rescatar una igualdad, la cual no logró conseguir.

De esta manera, el Betis y Pellegrini tendrán el duro desafío de revertir la llave en la revancha que se disputará el jueves 19 de marzo, a las 17:00 horas chilena, en el estadio La Cartuja de España.

