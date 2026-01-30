U. de Chile y A. Italiano dieron el vamos a la Liga de Primera con un empate marcado por graves incidentes en el Nacional

Los fuegos de la Liga de Primera 2026 se abrieron con el accidentado empate sin goles entre Universidad de Chile y Audax Italiano en el estadio Nacional, choque marcado por un par de expulsiones que sufrieron los locales y graves incidentes en las tribunas.

Luego de lo que fue su desastrosa presentación ante Universitario de Perú, el cuadro laico buscaba arrancar con el pie derecho la temporada, más aun considerando las bombásticas contrataciones que realizó, particularmente en zona ofensiva.

Sin embargo, para este estreno, el técnico Francisco Meneghini optó por alinear desde el inicio únicamente a Octavio Rivero, dejando en la banca como alternativas a Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero. Solo el volante paraguayo Lucas Romero también fue de la partida.

Lamentablemente, el pleito se vio empañado por serios incidentes en la galería sur del recinto de Ñuñoa, donde un grupo de barristas ingresó a la fuerza causando destrozos y hasta lanzó una bengala al terreno de juego. Así y todo el árbitro Gastón Philippe no detuvo el pleito, al menos en ese momento.

En lo netamente futbolístico, lo cierto es que el cotejo no ofreció mayores emociones en la primera mitad, teniendo como principal incidencia la expulsión de Felipe Salomoni por intervención del VAR tras un brazo en alto que impactó un jugador audino y que fue sancionado inicialmente con tarjeta amarilla (19').

Poco después Rivero (29') también vio la roja, pero desde la cabina le advirtieron al colegiado que revisara la infracción y cambió el cobro por una amarilla. Después de este susto, la U impuso sus condiciones y coqueteó con la apertura de la cuenta por medio de Lucas Assadi (41' y 45+4').

A nada de haber iniciado el complemento, el compromiso se vio interrumpido por el recrudecimiento de los desmanes, con los sujetos provocando incendios en la zona sur y sur poniente del reducto deportivo. Esto obligó al actuar de Carabineros y después de más de diez minutos, el juez central autorizó la reanudación de las acciones.

No obstante el encuentro recién levantó en el tramo final cuando el cansancio se hizo evidente en el conjunto estudiantil y le permitió a la visita probar las manos enguantadas de Gabriel Castellón (89'). En los descuentos, el dueño de casa sufrió otra expulsión, esta vez de Lucero por un codazo Enzo Ferrario (90+3').

Al final, el "Romántico Viajero" -que vio el reestreno de Eduardo Vargas en el tiemplo extra (90+6')- tuvo que aguantar el resultado con nueve elementos, firmando un pobre empate con una escuadra itálica que fue incapaz de aprovechar su ventaja numérica.

El próximo viernes a las 20:00 horas, Audax Italiano recibirá en el estadio Bicentenario de La Florida a Universidad de Concepción, mientras que Universidad de Chile visitará a Huachipato desde el mediodía del domingo 8.

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Felipe Salomoni; Lucas Romero (Ignacio Vásquez, 45'), Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Lucas Assadi (Eduardo Vargas, 90+6'); Octavio Rivero (Juan Martín Lucero, 71'). (DT: Francisco Meneghini)

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Martín Jiménez (Federico Mateos, 45'), Marco Collao, Nicolás Aedo, Esteban Matus; Rodrigo Cabral (Giovani Chiaverino, 80'), Diego Coelho, Michael Vadulli (Favian Loyola, 89'). (DT: Gustavo Lema)

Expulsados: Felipe Salomoni (UCH, 23'); Juan Martín Lucero (UCH, 90+3')

Árbitro: Gastón Philippe

Estadio: Nacional, Ñuñoa

