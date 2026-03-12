DT de la UC e incidente entre Montes y Palavecino: "Son cosas del fútbol, pasó y va a seguir pasando"

Universidad Católica recibirá este sábado a Everton en el Claro Arena, por la séptima fecha de la Liga de Primera, en busca de volver al triunfo tras caer en la última jornada ante O'Higgins en Rancagua.

Este jueves, el técnico Daniel Garnero anticipó el cotejo ante los "ruleteros" y en conferencia de prensa expresó: "Yo soy muy exigente con nosotros. Creo que podemos estar mejor; debemos estar mejor. Tenemos un gran plantel y tenemos que elevar los niveles individuales para que eso nos lleve a ser mejores en lo colectivo".

Consultado sobre la diferencia de juego cuando son locales y visitantes, sostuvo: "No separo lo de local con lo de visitante. Nos tocaron en estos seis primeros partidos cuatro como visitante, que no es un tema menor. Hacerse fuerte de local es muy bueno. En varios momentos del juego el equipo está en desventaja y reacciona, busca y encuentra".

Además, el estratego argentino se refirió a la polémica por el cruce entre Clemente Montes y Matías Palavecino en el duelo ante O'Higgins: "Lo único preocupante es quedar con uno menos. Pero son cosas del fútbol, pasó y va a seguir pasando. Hoy está la potestad de sancionar, en eso tenemos que ser mucho más inteligentes. Tuvo más trascendencia de lo que fue en realidad".

Por último, Garnero comentó el estado de los lesionados en la UC: "Fernando Zuqui y Daniel González ya están trabajando bastante a la par de sus compañeros, obviamente con algunos recaudos. A Zuqui le falta ritmo de competencia; por más que tenga el alta médica, el fútbol es otra cosa".

