Tiago Nunes descarta renunciar a la UC tras eliminación de la Copa Chile: "Imposible que yo deje el cargo"

El 2025 no está siendo el año que habían planificado en Universidad Católica. Es que tras la derrota por penales ante Palestino que le significó quedar fuera de Copa Sudamericana en primera ronda, este jueves el elenco "cruzado" sumó un nuevo fracaso con la caída por 3-2 ante San Luis de Quillota que derivó en su eliminación de Copa Chile.

De inmediato, todos los dardos apuntaron al técnico del conjunto precordillerano, el brasileño Tiago Nunes, quien pese a acumular dos duros golpes con menos de un mes de diferencia, se mostró inflexible y aseguró que no piensa dar un paso al costado.

"Imposible que yo deje el cargo. De mi parte es imposible, porque al final soy un convencido del trabajo, del proceso, del día a día y que uno tiene que resistir y resistir. El trabajo no aparece del día a la noche", remarcó el estratego en conferencia de prensa.

El adiestrador del cuadro precordillerano reveló que "acabamos de salir de una charla en el camarín donde estaba la directiva, los jugadores y el cuerpo técnico. Estamos más unidos que nunca en este momento donde obviamente nuestra gente está molesta, con toda razón porque no estamos entregando los resultados esperados".

Asimismo, el entrenador de la UC sostuvo que "soy un tipo muy equilibrado en la toma de decisiones; no las tomo bajo emociones o influencia externa, sea en la cancha o fuera. Es cierto que es un momento duro y complicado, pero eso es normal en el fútbol y lo más obvio sería un cambio. Lo principal que se puede hacer es no cambiar y seguir las evaluaciones internas en frío sobre lo que el equipo produce o no".

Así y todo, el campeón de la Copa Sudamericana 2018 con Athletico Paranaense planteó que "quizás por mis limitaciones como entrenador o cosas que no estamos haciendo bien es que no encontramos el mejor ritmo" y que "de ninguna manera va a faltar motivación o este sentido de pertenencia. Tenemos que hacerlo mejor de lo que estamos haciendo".

Al cierre, Nunes enfatizó que "hay esfuerzo y hay trabajo. No soy del tipo que se para a pedir disculpas, porque mi esfuerzo es el máximo y trabajo un montón. Si hay un concepto de excelencia, es hacer lo mejor que se puede dentro de mis limitaciones, y lo hago junto a la gente del club".

