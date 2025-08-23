Suspendido partido entre Universidad de Chile y Everton ya tiene fechas tentativas

El partido entre Universidad de Chile y Everton que debía jugarse este domingo por la fecha 21 de la Liga de Primera, fue suspendido por la ANFP tras el caos que vivieron los azules en Avellaneda, con incidentes que obligaron a la cancelación del encuentro con Independiente por la Copa Sudamericana.

Los hechos dejaron a varios fanáticos de la U heridos, razón por la cual la dirigencia de Azul Azul solicitó que el encuentro se jugara en una próxima fecha, lo que fue aceptado por el los viñamarinos.

Y si bien aún no se ha definido cuál será esa fecha, ya hay algunas alternativas para la realización del encuentro.

Si se decide jugar el partido antes de la paralización del torneo nacional por la realización del Mundial Sub 20, la fecha más propicia parece ser el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, cuando el torneo estará detenido por la fecha FIFA (por la realización de las eliminatorias al Mundial adulto 2026).

El punto en este caso es que encuentro deberá jugar fuera de Estadio Nacional, donde hace de local habitualmente la U, dado que estará cerrado con los últimos preparativos del Mundial Sub 20.

Si el partido decide hacerse después del Mundial Sub 20, éste encuentro debería ser reprogramado para el 19 de octubre, aunque sin topar la participación de la U en la Copa Sudamericana, si es que el club azul sigue participando en el certamen.

