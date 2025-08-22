Presidente de Alianza Lima afirma que "quedaría un precedente terrible" si se le da los puntos a la U. de Chile

En Alianza Lima están expectantes a lo que decida la Conmebol con respecto a la llave de octavos de final de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, la cual quedó en suspenso luego de que se desataran serios incidentes protagonizados por las barras de ambos equipos en el estadio Libertadores de América.

El combinado peruano quiere que se defina lo antes posible la serie para conocer a su próximo rival, aunque saben que dada la magnitud de la tragedia, no será fácil.

"El horizonte es un horizonte complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la Conmebol va a hacer su investigación y luego le da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo", manifestó el dirigente aliancista Jorge Zúñiga, en diálogo con el programa "Milagros Leiva, Entrevista".

De todas maneras, el presidente de la Junta de Acreedores del elenco íntimo no dudó en culpar al cuadro estudiantil. "En el equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es la U. de Chile, se les imputa como los iniciadores de estos lamentables acontecimientos, y bueno, con la reacción injustificada de los hinchas argentinos terminó en esta tragedia", indicó el directivo.

En la misma línea, el mandamás advirtió que "si se le da los puntos a la U de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para pode pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la Conmebol es difícil".

Así y todo, Zúñiga reconoció que los blanquiazules quieren tener una suerte de revancha con el "Romántico Viajero" por la eliminación en cuartos de final de Copa Libertadores de 2010, cuando un polémico cobro arbitral les costó el paso a semifinales y significó la clasificación del conjunto laico.

"La verdad es que nosotros estamos esperando el fallo. En lo personal, nos hubiera gustado jugar. Alianza Lima es un equipo al que le gusta jugar, tenemos 16 partidos internacionales, son hechos históricos sin precedentes. Estábamos prestos a jugar, inclusive, hay una revancha histórica con la U. de Chile", finalizó.

PURANOTICIA