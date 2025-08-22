D. Limache sueña con la permanencia tras rescatar un valioso empate ante O'Higgins

Un apasionante encuentro fue el que animaron Deportes Limache y O'Higgins en el estadio Lucio Fariña Fernández, firmando un reñido empate a dos que se sentenció en la agonía del enfrentamiento.

El cuadro "tomatero" necesitaba dar vuelta la página y cambiar la imagen que dejó la semana pasada, en un duelo donde se inclinó por un inapelable 4-0 ante Huachipato. La visita, en cambio, venía antecedido de un trabajado triunfo sobre Cobresal que lo llenó de ilusión con sumarse a la lucha por clasificar a Copa Libertadores.

Los elencos protagonizaron un espectáculo bastante pobre durante los primeros minutos del compromiso. Aun cuando se registraron aproximaciones por parte de rojinegros y celestes, ninguno de los dos pudo hacerse con el control del cotejo y la ocasión más clara ocurrió recién en el minuto 27, con un tiro de Luis Pavez que el portero Nicolás Peranic mandó al córner.

Sin embargo, el dueño de casa no tardó en aprovechar su conocimiento del sintético quillotano y tras un desborde y un centro por bajo de Daniel Castro, el debutante Facundo Pons (36') abrió la cuenta, aunque el festejo tardó en llegar por la intromisión del VAR, que terminó validando la conquista y descartó el offside que cobró el asistente.

En el cierre de la fracción inicial, "Popin" Castro recepcionó un pase filtrado y definió de zurda al segundo poste. No obstante, desde la cabina de videoarbitraje volvieron a hacer de las suyas y después de una exhaustiva y minuciosa revisión, se anuló la diana por una milimétrica posición de adelanto.

A pesar de la diferencia favorable en el marcador, el partido se complicó increíblemente para los pupilos de Víctor Rivero en el inicio del complemento cuando Castro recibió doble tarjeta amarilla, la segunda de ellas un tanto polémica, y dejó con diez hombres a su equipo con casi todo un tiempo por jugar.

Así y todo, el "Capo de Provincia" fue incapaz de generar acciones de real peligro en las inmediaciones del guardameta Peranic, facilitando la labor de un conjunto limachino que si bien a ratos recurrió a la pierna fuerte, nunca renunció a buscar el error del adversario para aumentar las cifras. Pero estuvo lejos de cumplir con su cometido.

Y hacia el final de la contienda, con el local completamente repletado en su zona del campo, Bryan Rabello tomó las banderas del forastero, movió el esférico de un lado a otro y abrió hacia la derecha para Rodrigo Godoy, quien sacó un centro que Martín Sarrafiore capitalizó con una impecable volea (87').

En los descuentos, luego de que los "cerveceros" erraran un buen contragolpe, los dirigidos por Francisco Meneghini se fueron con todo sobre el arco contrario y concretaron la remontada gracias a Esteban Calderón, quien impactó la pelota casi a puerta vacía tras un pase de Sarrafiore (90+2').

Pero el combinado de la región de Valparaíso no bajó los brazos y en el último minuto, Misael Llantén (90+6') sentenció una igualdad que le permitió llegar a 18 puntos, cuatro por arriba de la zona de descenso. El "Ohí Ohí", en cambio, quedó en el quinto puesto con 35 puntos.

Eso sí, el pleito tuvo un cierre caliente debido a un entrevero entre el lateral local Guillermo Pacheco con la banca rival, disputa que llegó hasta camarines. Afortunadamente no pasó a mayores salvo por la expulsión del zaguero por derecha.

En el marco de la fecha 22 del torneo, Deportes Limache se jugará una verdadera final por la permanencia cuando visite al colista Deportes Iquique a partir de las 20 horas del sábado 30. Por su parte, O'Higgins recibirá desde las 12:15 del domingo 31 a Audax Italiano, en el esperado regreso de los rancagüinos al estadio El Teniente.

IMÁGENES:

PURANOTICIA