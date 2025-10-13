"Seamos serios": Gustavo Álvarez descarta su salida de la U para llegar a la Selección de Perú

Tras la ajustada victoria por 2-1 de Universidad de Chile sobre Palestino, el técnico del conjunto azul, Gustavo Álvarez, rompió el silencio y se refirió a su supuesta salida del "Romántico Viajero" para arribar a la banca de la Selección de Perú.

Luego del desmentido desde la propia federación incaica, el estratego del elenco universitario no eludió la pregunta de TNT Sports e hizo un emplazamiento directo a un medio que dio a conocer la información hace unos días.

"¿Esa publicación tiene firma? El diario publica sin firma... ¿Y la persona que lo dice lo mencionan con nombre y apellido? Cuando habla Gustavo Alvarez a la cara se la ven todos y saben quién es, con errores y virtudes, no podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los dichos del otro. Seamos serios", remarcó el argentino.

Sobre el desarrollo del partido en el estadio Santa Laura, el DT detalló que "los goles y expulsiones determinan segmentos anímicos y hay que sobreponerse a todo, el objetivo es más importante que las piedras que podamos tener en el camino. El equipo lo hizo. Con uno menos -por expulsión de Charles Aránguiz- seguimos intentando y con un gran esfuerzo del plantel".

Pese a la amplia diferencia que les ha sacado el líder Coquimbo Unido (14 puntos), el trasandino aseguró que "mientras tengamos posibilidades vamos a pelear el campeonato, sé que estamos lejos, pero no nos vamos a resignar. Vamos a pelear hasta el final".

Por último, Álvarez indicó que "tenemos diez días para preparar seis partidos, después tenemos una seguidilla como nos tocó también en el invierno. Siempre dije que necesito a los 28, tienen que estar todos preparados, lo vamos a sacar adelante entre todos".

