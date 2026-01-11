Buen inicio para Vicente Pizarro en su llegada al fútbol argentino

El debut de Vicente Pizarro con la camiseta de Rosario Central dejó sensaciones positivas tanto en el cuerpo técnico como en la prensa local. El volante chileno tuvo sus primeros minutos tras incorporarse a mediados de semana y fue parte de los amistosos disputados ante Villa Dálmine en el complejo Arroyo Seco.

El equipo dirigido por Jorge Almirón disputó dos partidos de 50 minutos, ambos con saldo favorable. Rosario Central se impuso por 3-0 y 2-0, en encuentros que sirvieron para probar variantes y evaluar a los refuerzos de cara al inicio de la temporada 2026.

En ese contexto, Pizarro fue seguido con atención y destacó por su movilidad y lectura de juego en la mitad de la cancha. El diario La Capital subrayó que el chileno “dejó una buena impresión en su estreno no oficial con la camiseta auriazul”.

El mismo medio agregó que el mediocampista “se mostró activo en la mitad de la cancha y adaptándose rápido a la idea del entrenador”, y aseguró que forma parte del once que corre con ventaja para iniciar la competencia oficial, lo que refuerza su proyección inmediata dentro del plantel.

Rosario Central debutará oficialmente el 24 de enero, cuando reciba a Belgrano por el Torneo de Apertura 2026. Además, el club tendrá participación internacional en la Copa Libertadores, desde la fase de grupos, cuyo sorteo se realizará a mediados de marzo, aumentando la exigencia competitiva para el equipo y sus nuevos refuerzos.

