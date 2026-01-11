Debut positivo: Esteban González empata en su estreno oficial con Querétaro en la Liga MX

El técnico chileno igualó 1-1 ante Pumas en Ciudad Universitaria, extendiendo su invicto tras una sólida pretemporada.
El debut oficial de Esteban González como entrenador de Querétaro en la Liga MX dejó un balance positivo. En el estadio Olímpico Universitario, los Gallos Blancos empataron 1-1 ante Pumas de la UNAM, sumando un punto valioso en la primera fecha del Clausura 2026 y extendiendo el invicto del técnico chileno tras la pretemporada.
Fiel a su sello, González priorizó el orden defensivo, cediendo la posesión del balón. Las estadísticas reflejaron claramente el planteamiento: Pumas dominó con un 68% de tenencia, mientras Querétaro apostó por replegarse y salir rápido por las bandas, con Jhojan Julio y Lucas Rodríguez como principales armas ofensivas.
El partido se mantuvo equilibrado hasta el inicio del segundo tiempo, cuando Adalberto Carrasquilla rompió la paridad. A los 48 minutos, el volante panameño sacó un remate desde fuera del área que, tras desviarse en un defensor, terminó en el 1-0 para los universitarios, obligando a los visitantes a cambiar el libreto inicial.
La reacción de Querétaro no tardó en llegar. Con mayor presencia ofensiva, los Gallos encontraron premio a los 71 minutos, cuando Mateo Coronel, tras una pared con Jean Unjanque, ingresó al área y venció al arquero Keylor Navas, silenciando a más de 30 mil espectadores en las tribunas.
El empate adquiere especial relevancia considerando que Querétaro finalizó 17° el torneo anterior con solo 12 puntos. En este primer examen oficial, el equipo de Esteban González mostró orden, carácter y capacidad de respuesta, señales alentadoras para una temporada en la que el club busca dejar atrás los malos resultados.
