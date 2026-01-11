Chaleco López conserva posición de privilegio tras dura jornada en el Dakar 2026

La séptima etapa del Rally Dakar 2026 volvió a exigir al máximo a Francisco “Chaleco” López, quien junto a su navegante Álvaro León finalizó en el sexto lugar de la categoría Side By Side, resultado que le permitió mantenerse sexto en la clasificación general.

Durante buena parte del recorrido, el binomio chileno marcó tiempos de punta e incluso lideró el tramo, pero las zonas rocosas y las dificultades del terreno comenzaron a afectar su rendimiento en el tramo final de la especial.

El propio López explicó el desenlace de la jornada, señalando que un problema con la suspensión y un neumático roto en los últimos kilómetros condicionaron el resultado. “Veníamos ganando gran parte del día hasta el kilómetro 80 de la meta… Llegamos sextos y quedamos entre los seis mejores en la general”, comentó el piloto nacional.

La etapa contempló 459 kilómetros cronometrados y fue ganada por el argentino Jeremías González, quien registró un tiempo de 4h32’59”, seguido muy de cerca por Kyle Chaney y Joao Monteiro. Chaleco López cruzó la meta a 4 minutos y 16 segundos del vencedor, quedando a 1 hora y 44 minutos del líder general, el estadounidense Brock Heger.

La octava etapa del Dakar, que se disputará este lunes, será un bucle en Wadi Ad-Dawasir, con 717 kilómetros totales, de los cuales 481 serán de especial, incluyendo tierra, arena, dunas y sectores rocosos, un desafío que nuevamente pondrá a prueba la consistencia del piloto chileno en su lucha por mantenerse entre los mejores del rally.

