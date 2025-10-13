Director de la Selección peruana desmiente supuesto arribo de Gustavo Álvarez: "No es verdad"

En las últimas horas se instaló la preocupación en Universidad de Chile, luego de que se diera a conocer que el técnico Gustavo Álvarez podría dejar el cuadro azul para arribar a la selección peruana.

Sin embargo, desde Lima aclararon la situación, pues Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), desmintió todo.

"No es verdad", expresó en conversación con Teledeportes. Luego, añadió: "Yo no puedo hoy entrar en decir ‘tal sí me gusta o tal no me gusta’, porque ya la verdad se convierte esto en una novela. Yo lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas, porque después de esto seguramente van a empezar a especular".

También, agregó: "Es más, he visto hasta a algunos que dicen que 'el contrato de tal entrenador ya está'. De verdad no lo puedo creer".

Por último, consultado sobre si le gusta el nombre de Álvarez para Perú, sostuvo: "Me gusta Fabián Bustos, me gusta (Jorge) Fossati, me gusta (Néstor) Gorosito".

