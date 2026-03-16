Revelan el motivo por el que Erick Pulgar quedó fuera nuevamente de la nómina de la Roja

Este lunes se dio a conocer la nómina del director técnico interino de la Selección chilena, Nicolás Córdova, para los partidos del presente mes ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, válidos por la FIFA Series.

En el listado que entregó el estratego, llamó la atención la ausencia del mediocampista Erick Pulgar, quien desde hace un par de temporadas se ha asentado como titular en Flamengo y fue pieza clave para que el "Mengao" levantara los títulos de Brasileirao y la Copa Libertadores en 2025.

Ante la polémica que se levantó, radio ADN dio a conocer que efectivamente el volante estaba considerado en la convocatoria y que incluso tuvo una conversación con el adiestrador del elenco criollo.

Pero fue precisamente esa charla la que cambió los planes del DT, ya que el antofagastino solicitó que no se le considerara para los duelos, petición a la cual Córdova terminó accediendo.

Cabe mencionar que la última vez que Pulgar defendió la camiseta de la Roja fue en octubre de 2024, cuando el cuadro nacional cayó por 4-0 ante Colombia en el marco de las Clasificatorias para el Mundial de 2026.

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