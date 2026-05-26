“La cancha estaba más rápida y eso me favoreció”: Alejandro Tabilo analiza las claves de su gran estreno en Roland Garros

Alejandro Tabilo tuvo un debut arrollador en el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. El chileno, actual 36° del ranking ATP, derrotó con autoridad al polaco Kamil Majchrzak (78°) por parciales de 6-1, 6-3 y 6-4, avanzando así a la segunda ronda del torneo parisino.

Tras el encuentro, la primera raqueta nacional analizó las claves de su sólido estreno en el major francés.

“Muy feliz, fue un gran partido. Empecé muy enfocado y estoy contento porque pude mantener el nivel todo el partido. Me ayudó mucho el saque. Estuve muy cómodo con mi servicio, creo que tuve muy pocas chances de break en contra y lo aproveché mucho”, expresó “Jano” en conversación con ESPN.

El chileno también destacó que las condiciones de la cancha terminaron favoreciendo su juego.

“Apenas calenté en esta cancha, noté que era menos arcilla que lo normal. La cancha estaba un poco más rápida y eso me favoreció. Además, justo en el último juego tuve pelotas nuevas y sentí que el servicio me picó increíble. Aproveché todas esas ventajas”, comentó.

Por último, Tabilo insistió en la importancia de su servicio durante el compromiso.

“El saque me funcionó mucho ahora, eso me dejó jugar más suelto, también con la derecha. Saqué muy bien y sentía que tenía lista la derecha para jugar”, sostuvo.

En la segunda ronda de Roland Garros, Alejandro Tabilo se medirá ante el monegasco Valentin Vacherot, 16° sembrado del torneo, quien dejó en el camino al francés Thomas Faurel por 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6 (6).

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