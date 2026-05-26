Bombardeos frustraron su llegada a Asia y ahora asume el rescate lila: Fernando Díaz es el nuevo DT de Deportes Concepción

Deportes Concepción se movió rápidamente para encontrar entrenador tras la salida de Walter Lemma, quien se convirtió en el segundo técnico despedido por el club durante la temporada 2026.

El cuadro penquista oficializó la llegada de Fernando Díaz como su nuevo DT, marcando así el regreso del “Nano” a las bancas luego de sus pasos por Coquimbo Unido y Deportes Iquique.

El entrenador asumirá el desafío de sacar al elenco lila de la parte baja de la tabla, ya que actualmente marcha penúltimo y en zona de descenso a la Primera B. Durante su presentación, Díaz se mostró confiado en poder revertir el escenario.

“Esta es mi pasión y de repente me embarco en situaciones que muchos me dicen: 'para que vas para allá', no es el caso, porque yo pienso que este paso tiene muchas más cosas positivas que negativas y pienso que va a terminar bien”, expresó el técnico.

Además, reveló que antes de aceptar la propuesta de Deportes Concepción estuvo muy cerca de continuar su carrera en Medio Oriente.

“Hasta la segunda semana de marzo yo estaba comprometido con unas opciones que tenía en Asia, en Emiratos Árabes y Malasia. Me jugué esa opción, porque desde lo económico era muy bueno, entonces decidí no escuchar ninguna otra alternativa”, comentó.

“Lamentablemente no contaba con que había guerras allá y una semana antes de viajar comenzaron los bombardeos. Entonces ahí empecé a ver algunas opciones que estaban de esta parte y ahora estoy acá, seducido por muchas cosas”, añadió.

Fernando Díaz debutará oficialmente en la banca de Deportes Concepción este fin de semana, cuando el conjunto penquista visite el sábado a Universidad de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 14 de la Liga de Primera.

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