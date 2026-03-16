Con varias sorpresas: La nómina de Chile para enfrentar a Nueva Zelanda y Cabo Verde en la FIFA Series

Una de las grandes ausencias en la lista de convocados es la del volante del Flamengo, Erick Pulgar, quien es figura en el fútbol brasileño.
La Selección chilena disputará en marzo dos partidos en el marco de las FIFA Series 2026, ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, ambos en Oceanía.
Y la Roja ya tiene nómina. Es que este lunes, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer la lista de convocados con varias sorpresas.
En el listado destaca la presencia de figuras nacionales en Europa como Gabriel Suazo, Lucas Cepeda y Felipe Loyola, además de otros que juegan en Argentina como Vicente Pizarro.
Del medio local, resalta el portero de Huachipato, Sebastián Mella; además de dos jugadores O'Higgins, Felipe Faúndez y Felipe Ogaz; el lateral de Colo-Colo, Diego Ulloa y el delantero de Coquimbo Unido, Benjamín Chandía.
Una de las grandes ausencias en la lista es la del volante del Flamengo, Erick Pulgar, quien es figura en el fútbol brasileño.
Cabe señalar que Chile enfrentará a Cabo Verde el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas, mientras que contra Nueva Zelanda se medirá el lunes 30 de marzo, a las 03:15 horas.
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