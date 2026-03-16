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Con varias sorpresas: La nómina de Chile para enfrentar a Nueva Zelanda y Cabo Verde en la FIFA Series

Con varias sorpresas: La nómina de Chile para enfrentar a Nueva Zelanda y Cabo Verde en la FIFA Series

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Una de las grandes ausencias en la lista de convocados es la del volante del Flamengo, Erick Pulgar, quien es figura en el fútbol brasileño.

Con varias sorpresas: La nómina de Chile para enfrentar a Nueva Zelanda y Cabo Verde en la FIFA Series
Lunes 16 de marzo de 2026 13:30
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NÓMINA

La Selección chilena disputará en marzo dos partidos en el marco de las FIFA Series 2026, ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, ambos en Oceanía.

Y la Roja ya tiene nómina. Es que este lunes, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer la lista de convocados con varias sorpresas.

En el listado destaca la presencia de figuras nacionales en Europa como Gabriel Suazo, Lucas Cepeda y Felipe Loyola, además de otros que juegan en Argentina como Vicente Pizarro.

Del medio local, resalta el portero de Huachipato, Sebastián Mella; además de dos jugadores O'Higgins, Felipe Faúndez y Felipe Ogaz; el lateral de Colo-Colo, Diego Ulloa y el delantero de Coquimbo Unido, Benjamín Chandía.

Una de las grandes ausencias en la lista es la del volante del Flamengo, Erick Pulgar, quien es figura en el fútbol brasileño.

Cabe señalar que Chile enfrentará a Cabo Verde el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas, mientras que contra Nueva Zelanda se medirá el lunes 30 de marzo, a las 03:15 horas

NÓMINA

ARQUEROS

  • Lawrence Vigouroux | Swansea (ING)
  • Thomas Gillier | Montreal (CAN)
  • Sebastián Mella | Huachipato

DEFENSAS

  • Felipe Faúndez | O’Higgins
  • Fabián Hormazábal | U. de Chile
  • Benjamín Kuscevic | Toronto (CAN)
  • Iván Román | Atlético Mineiro (BRA)
  • Ian Garguez | Palestino
  • Guillermo Maripán | Torino (ITA)
  • Igor Lichnovsky | Karagumruk (TUR)
  • Gabriel Suazo | Sevilla (ESP)
  • Diego Ulloa | Colo-Colo

VOLANTES

  • Ignacio Saavedra | Rubin Kazán (RUS)
  • Rodrigo Echeverría | León (MEX)
  • Felipe Ogaz | O’Higgins
  • Vicente Pizarro | Rosario Central (ARG)
  • Felipe Loyola | Pisa (ITA)
  • Javier Altamirano | U. de Chile
  • Lautaro Millán | Independiente (ARG)

DELANTEROS

  • Dario Osorio | Midjyilland (DIN)
  • Maximiliano Gutiérrez | Independiente (ARG)
  • Gonzalo Tapia | Sao Paulo (BRA)
  • Ben Brereton | Derby County (ING)
  • Alexander Aravena | Portland Timbers (USA)
  • Lucas Cepeda | Elche (ESP)
  • Benjamín Chandía | Coquimbo Unido

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