Cecilia Pérez analiza el fallido paso de Meneghini por la U: “Este club no te aguanta procesos de ir aprendiendo”

A más de dos meses de la salida de Francisco Meneghini de la banca de Universidad de Chile, en Azul Azul continúan realizando autocrítica por el fallido proceso del entrenador argentino durante el inicio de la temporada 2026.

La presidenta de la concesionaria que administra al club, Cecilia Pérez, abordó el tema en el programa La Hora de Conversar, donde fue consultada sobre si la dirigencia se equivocó al contratar rápidamente a Meneghini tras la salida de Gustavo Álvarez.

“A mí siempre me gustó ‘Paqui’ Meneghini. Siempre. De hecho, el gerente deportivo lo venía siguiendo y buscando hace rato. Paqui Meneghini tiene la característica de plantear equipos ofensivos, directos y agresivos, con mucho desplazamiento de laterales, transiciones rápidas, y ese juego me encantaba”, respondió la exministra del Deporte.

Sin embargo, reconoció que el contexto en la U dificultó la consolidación de su idea futbolística.

“Siempre con una partida más lenta y después ir consolidando su modelo de juego para tener buenos resultados en cada uno de los clubes que dirigió en Chile. Pero la U es un equipo que no te aguanta procesos de ir aprendiendo. Tiene que ser al tiro”, añadió.

Además, Cecilia Pérez sostuvo que la adaptación del plantel al nuevo esquema táctico fue compleja, especialmente considerando el trabajo previo realizado bajo el mando de Gustavo Álvarez.

“Creo que costó mucho. Además, hay que decir que el equipo venía muy afiatado bajo el modelo de juego de Gustavo Álvarez, y les costó acoplarse al nuevo modelo de Paqui. Eso se juntó con muchas lesiones, sobre todo titulares y refuerzos. Lamentablemente, no se dio. Él es una muy buena persona, es un caballero, muy correcto. Se fue en muy buenos términos”, enfatizó.

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