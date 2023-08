Quinteros cargó contra el arbitraje por expulsión de Rojas: "Hubo muchos cobros que no se usó el mismo criterio"

El director técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, arremetió contra la cuaterna arbitral que impartió justicia en el duelo ante Palestino por Copa Chile, a propósito de la expulsión a Jeyson Rojas por una patada en el rostro a Fernando Meza, acción que provocó un profuso sangrado en el defensor árabe.

En diálogo con la transmisión oficial, el estratega comenzó señalando que "después de la expulsión nos metimos un poco atrás, se transformó en un partido de ida y vuelta, conseguimos el gol y quisimos defender con más gente y no nos dio resultado, porque nos llegaron con dos o tres posibilidades".

Sobre la expulsión del lateral derecho, el argentino afirmó: "No lo ve, no tiene la intención de pegarle. Va a la pelota y le pega al jugador, el reglamento no lo sé, pero hubo muchos cobros que no se usó el mismo criterio, de empujones, faltas, pero ya está, ya pasó".

"Hace un mes estamos jugando a nuestro mejor nivel, lo que pasa es que el rendimiento individual de cada jugador levanta al equipo, todos los que entran en el cambio juegan muy bien, estoy contento porque estamos teniendo alternativas", mencionó.

Finalmente, y sobre la titularidad del arco colocolino, hizo hincapié en que "es difícil para ellos y para mí también porque tengo que tomar la decisión, pero los dos merecen atajar, por lo que vamos a ver que tengan actividad todo el año".

PURANOTICIA