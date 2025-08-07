Franco Calderón envía mensaje a los que ven a la U fuera de la lucha por el título: "Daremos pelea hasta el último"

La derrota sufrida el lunes por 1-0 ante Cobresal en el Estadio Nacional, por el cierre de la 18° fecha de la Liga de Primera, caló hondo en Universidad de Chile. Es que el cuadro azul se alejó de la lucha por el título y ahora quedó a seis puntos de distancia del líder Coquimbo Unido.

Sin embargo, en el plantel del conjunto estudiantil siguen esperanzados en mantenerse en la lucha por el trofeo, tal como lo manifestó Franco Calderón, quien dejó en claro que no bajarán los brazos.

"Creo que escuché que supuestamente perdimos el torneo, pero esto es largo, hay muchas fechas y hay que ir partido a partido, daremos pelea hasta el último para lograr cosas grandes", expresó el defensor en conferencia de prensa.

"La meta siempre está. Para nosotros la meta siempre fue pelear todos los torneos. Quedamos eliminados en Copa Chile, pero seguimos compitiendo", añadió.

Finalmente, el argentino declaró que "el torneo es obligación por lo grande que es la U, hay que salir campeón. Pero si no se puede llegar lo mas alto porque sirve para jugar copas internacionales. Pero lo haremos porque tengo confianza en el equipo, pero estoy con el profe que es una obligación".

