Claudio Borghi: "Me gustaría volver a dirigir, pero no puedo empezar con Boca o Colo-Colo"

Desde Argentina sorprendió el rumor de un eventual regreso de Claudio Borghi a Boca Juniors, aunque como director deportivo bajo la presidencia de Juan Román Riguelme.

Ante esto, el ex entrenador de Colo-Colo y la Selección chilena salió al paso y en el programa F90 de ESPN aseguró que aún no hay nada concreto.

"Se habló a la salida de algunas personas que están asesorando al club, y se mencionó que mi nombre podría estar dentro de las opciones, pero no hay nada definido", comenzó señalando el "Bichi".

Además, aclaró que su posible retorno al cuadro xeneize no sería como técnico: "No es como entrenador. Lo que se ha comentado tiene más que ver con un rol de asesor, similar al que tengo hoy en Argentinos Juniors. Para poder trabajar en Boca tendría que dejar algunas cosas. Estoy en ESPN, estoy en Argentinos, y no podría abarcar todo a la vez. Tendría que dejar algunas pegas si eso se diera".

Sobre la chance de volver a la actividad como DT, sostuvo: "Me gustaría y está en mis planes volver a dirigir, pero después de unos años no puedo empezar con Boca. A mí me gustaría dirigir, pero con un proyecto que no tenga que ver con cuatro partidos. No hay mejor situación que formar un plantel. Si el plantel está formado no me interesa, porque hay muchos jugadores que no me interesa dirigir".

"Si los jugadores los va a elegir el presidente del club, tampoco me interesa. Si me pondrá PF, ayudante de campo y decir lo que tengo que decir, mejor que dirijan ellos", añadió.

Por último, sobre un posible regreso a Colo-Colo, Borghi sentenció: "Colo-Colo es Boca en presión, tengo que tener una experiencia antes".

PURANOTICIA