Marcelino Núñez podría dar el salto a un club de Turquía: "Se han realizado contactos"

Marcelino Núñez podría dejar el Norwich City de la Segunda División de Inglaterra, donde ha estado las últimas tres temporadas, y dar un nuevo salto en su carrera profesional.

Es que en las últimas horas se dio a conocer que el volante chileno sería pretendido por el Trabzonspor, cuadro que milita en la Primera División de Turquía.

"Se han realizado contactos a través de agentes que afirman estar interesados en traer al mediocampista. El club también quiso a Núñez la temporada pasada, pero a pesar de los amplios contactos, no tuvieron éxito", sostuvo el medio turco Fotomac.

Además, el citado agregó que el mediocampista italiano Lorenzo Pellegrini, de la Roma, era el primer candidato del Trabzonspor, pero el salario del jugador, de seis millones de euros al año, es superior a lo que puede pagar el conjunto turco. Por eso, la dirigencia del Trabzonspor tendría ahora en la mira al ex jugador de Universidad Católica.

"Marcelino Núñez se considera una opción más asequible. Gana un salario anual de alrededor de 780.000 euros", enfatizó Fotomac.

PURANOTICIA