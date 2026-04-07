Nicolás Jarry tras romper su mala racha en Challenger de Madrid: "Vine a pasarlo bien y reconstruir"

Una mezcla de alivio y serenidad experimentó este martes Nicolás Jarry (156° ATP) en la arcilla española. El deportista nacional consiguió poner fin a una compleja racha de 13 partidos perdidos de forma consecutiva en el circuito profesional, tras imponerse al local Miguel Damas (272°) en la ronda inicial del Challenger 75 de Madrid. El compromiso se definió por un marcador de 6-1 y posterior retiro del jugador hispano.

Luego de concretar su paso a la siguiente etapa, el representante chileno compartió sus sensaciones sobre el momento que atraviesa. “Vine a este torneo a pasarlo bien y, partir de lograr eso, reconstruir. Si puedo cerrar puntos y juegos de esa forma, creo que lo lograré”, manifestó el tenista.

Jarry también profundizó en las razones que lo motivaron a optar por el cuadro principal del Challenger madrileño en lugar de intentar acceder a torneos de mayor categoría mediante las fases de clasificación. Según explicó: “Acá me parece que el clima y el ambiente es muy parecido a Santiago y me siento grato. Además, me gusta jugar en clubes, donde hay más naturaleza y mayor acogida y cercanía con las personas”.

Respecto al desarrollo del duelo frente a Damas, el chileno admitió que el estado de salud de su oponente lo obligó a modificar su enfoque psicológico habitual. “Sabiendo que él no estaba en las mejores condiciones físicas, uno empieza a tener en mente situaciones diferentes a las acostumbradas. Es complicado, pero creo que supe manejarlo”, confesó respecto a la gestión del encuentro ante un rival mermado.

Ahora, el desafío para Nicolás Jarry será la segunda ronda del certamen, instancia donde deberá medir fuerzas con el suizo Dominic Stricker (293°). El helvético viene de asegurar su clasificación tras derrotar al bosnio Andrej Nedić (290°) en un disputado duelo que terminó 6-3, 6-7 (1) y 6-2.

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