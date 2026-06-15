Alejandro Tabilo ya tiene programación para debutar este martes en el ATP 500 de Queen's

Después de su destacada participación en Roland Garros, donde alcanzó por primera vez en su carrera los octavos de final de un Grand Slam, Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) dará inicio esta semana en el prestigioso ATP 500 de Queen's a su gira sobre pasto con miras a Wimbledon, tercer major de la temporada.

El tenista chileno debutará en el certamen británico ante el qualy australiano Rinky Hijikata (104° del orbe). Y el cotejo ya tiene programación.

El encuentro entre el nacional y el oceánico fue establecido para este martes en el quinto y último turno del Court 5. Considerando que la acción arranca a las 06:30 horas chilena, el duelo del zurdo nacido en Canadá comenzaría cerca del mediodía de nuestro país.

"Jano" disputará su primer partido sobre césped tras dos años, debido a que en 2025 se bajó de la gira sobre hierba por lesión. En tanto, Hijikata viene con ritmo, pues hace unas semanas alcanzó cuartos de final en el Challenger de Birmingham, la semana pasada llegó a octavos en el ATP 250 de Stuttgart y ahora superó la qualy en el torneo londinense.

Consignar que, además, esta será la tercera presencia de "Jano" en Queen's. La primera fue en 2021, donde ingresó como lucky loser y cayó en el debut ante el ruso Aslan Karatsev por 3-6, 6-4 y 6-2. Luego, regresó en 2024 y llegó a octavos de final, donde se inclinó ante el estadounidense Tommy Paul por 6-3 y 6-4.

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