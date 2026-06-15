''Los penales nos liquidaron": Agüero y Lavezzi recuerdan el dolor de las finales perdidas ante la Roja a 10 años del bicampeonato de Chile

A pocas semanas de que se cumplan 10 años de los históricos títulos de Copa América que la Selección chilena conquistó ante Argentina en 2015 y 2016, en el país trasandino todavía recuerdan el duro golpe que significaron esas derrotas.

Así lo reconocieron Sergio Agüero y Ezequiel Lavezzi, dos exfiguras de la Albiceleste, quienes rememoraron el dolor que sufrió su generación tras perder ambas finales frente a la Roja, especialmente la disputada en Estados Unidos por la Copa América Centenario.

El exdelantero Sergio Agüero aseguró que aquella derrota fue la más difícil de asimilar para el plantel argentino.

"Para mí la final más dura fue contra Chile en Estados Unidos, porque ya veníamos de perder dos finales y esa fue muy complicada. Esa nos destrozó", admitió el "Kun", quien agregó "Teníamos para ganarlo".

Por su parte, Ezequiel Lavezzi recordó el impacto emocional que significó regresar a Argentina sin el título, pese a haber llegado nuevamente a una final.

"Me acuerdo que aterrizó el avión en Argentina y llorábamos todos. Competías hasta el último día. Jugamos tres competiciones, las competiste hasta el último día y ninguna la pudiste ganar. Y en ninguna perdimos el partido en los 90 minutos, pero en definitiva no saliste campeón. Pasó. Perdiste".

El exatacante también reflexionó sobre la frustración que marcó a esa generación y la necesidad de aceptar los resultados deportivos.

"En el fútbol hay que aceptar las cosas que pasan y a nosotros nos tocó perder. No tener la suerte esa de ganar o no tener la posibilidad de revertir la situación de lograr un objetivo que queríamos", añadió.

Finalmente, Agüero reveló la confianza con la que Argentina afrontó aquella definición, aunque reconoció que la derrota terminó siendo un golpe devastador para el equipo.

"Estábamos muy bien y creíamos que nosotros llegando ese día a la final decíamos 'es esta', y nada. Teníamos mucha confianza y nos mató. Los penales nos liquidaron".

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