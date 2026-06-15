Cabo Verde sorprende a España y se estrena en el Mundial 2026 con un empate histórico

Cabo Verde dio el gran golpe en el Mundial 2026 al igualar sin goles ante España, en su debut histórico en la competición.

Ante uno de los máximos candidatos al título, el conjunto africano dirigido por Pedro Leitão Brito, "Bubista", destacó por su sólido trabajo defensivo, que la Roja no pudo doblegar.

El gran protagonista del encuentro fue el portero Josimar Dias, "Vozinha", de 40 años, que apareció en los momentos clave para mantener su arco en cero.

España, quien dominó todo el partido, recién a los 38 minutos generó su primera situación de peligro real. Ferran Torres estrelló un cabezazo en el travesaño y, en el rebote, "Vozinha" apareció para tapar otro remate de cabeza a Mikel Oyarzabal.

En el complemento, el encuentro siguió la misma sintonía: los europeos sostuvieron el control del balón, pero sin la profundidad necesaria.

A los 71 minutos, Lamine Yamal hizo su estreno en la competición, generando bastantes movimientos ofensivo.

Sobre el cierre, Cabo Verde se pudo llevar los tres puntos con un cabezazo de Diney Borges que el arquero Unai Simón contuvo con una gran atajada.

Finalmente, los africanos hicieron historia ganando un punto que los mantiene con la ilusión en el grupo H, que comparten con Uruguay y Arabia Saudita.

(Imagen: FIFA)

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