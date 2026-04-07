Nicolás Jarry deja atrás su racha negativa con un convincente estreno en el Challenger de Madrid

Un esperado respiro deportivo consiguió Nicolás Jarry (156° ATP) este martes durante su estreno en el Challenger 75 de Madrid. La victoria del tenista nacional no solo representa un avance en el cuadro, sino que marca un hito estadístico relevante: con este resultado, el chileno logró interrumpir una compleja racha de 13 derrotas consecutivas.

El festejo del deportista nacional se gestó ante el jugador local Miguel Damas (272°), en un compromiso que finalizó con un marcador de 6-1 y retiro. El competidor europeo se vio forzado a abandonar la cancha debido a complicaciones físicas en su hombro, lo que precipitó el final del encuentro.

En el tiempo que se mantuvo la acción en pista, Jarry exhibió una notable superioridad técnica. El chileno consiguió quebrarle el servicio al español en tres oportunidades y mantuvo un control absoluto con su propio saque. Las estadísticas del partido reflejan su dominio: conectó cinco aces y se adjudicó el 91 por ciento de los puntos disputados con su primer servicio.

Para encontrar el último antecedente de una victoria del representante nacional, era necesario retroceder hasta julio de 2025. En aquella ocasión, Jarry se impuso ante Joao Fonseca en el marco de la tercera ronda de Wimbledon, siendo ese su último triunfo previo a la sequía que finalizó este martes en arcilla española.

Tras este paso inicial, el tenista chileno ya proyecta su siguiente desafío en Madrid. Actualmente, se encuentra a la espera de conocer a su próximo rival, el cual se definirá en el cruce entre el suizo Dominic Stricker (293°) y el bosnio Andrej Nedic (290°).

Es importante consignar que Jarry asiste a este torneo como el sexto preclasificado. La competencia ya ha entregado resultados inesperados, como la eliminación del primer sembrado y mejor rankeado del cuadro, el francés Arthur Gea (137°), quien fue derrotado en su debut por el local Sergi Perez Contri (547°).

PURANOTICIA