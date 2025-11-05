Michael Clark descarta distanciamiento con Gustavo Álvarez y afirma que "no veo ninguna división interna"

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, golpeó la mesa y desmintió tajantemente los rumores que han surgido en las últimas semanas sobre un supuesto distanciamiento con el director técnico de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez.

Luego de la victoria sobre Everton, el mandamás de la concesionaria que administra al cuadro laico aseguró que "el equipo está con el foco puesto en ganar. Ustedes saben, trabajan en esto, la mayoría de las cosas negativas que se dicen de la U terminan siendo siempre falsas. La hacen algunos periodistas cuyas fuentes son la ensalada del asado".

En la misma línea, el dirigente aseguró que "veo a un grupo humano unido, al cuerpo técnico enfocado. A final de año nos vamos a sentar a evaluar que es lo mejor para el club y los que trabajan en el equipo. No veo ninguna división interna".

Pese al irregular segundo semestre que ha tenido el "Romántico Viajero", eliminado de Copa Sudamericana y tempranamente fuera de la lucha por el título en la Liga de Primera, el timonel de los azules remarcó que "hemos hecho una muy buena campaña. Estamos enfocados en cerrar el año de la mejor manera, necesitamos ser 'Chile 2'".

"Un equipo que llega a semifinales de Copa Sudamericana y sale con la frente en alto no es un fracaso. Esto es fútbol. A veces las cosas no salen como quieren, pero no es un fracaso", cerró.

PURANOTICIA