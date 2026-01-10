Lucas Assadi en la mira de Brasil: Mineiro ofrece US$4 millones

Lucas Assadi se ha transformado en la principal carta de exportación de Universidad de Chile en el actual mercado de fichajes, luego de un sólido segundo semestre que reactivó el interés internacional por el talentoso volante formado en el Centro Deportivo Azul.

La situación contractual del jugador agrega presión al escenario: Assadi finaliza su vínculo con la U a fines de 2026 y no ha renovado, por lo que en el club consideran clave concretar una venta que permita obtener un rédito económico acorde a su proyección.

En ese contexto, Universidad de Chile ha fijado su postura y no se ha movido de la cifra de cinco millones de dólares como precio por el pase del futbolista, rechazando una primera oferta presentada por Atlético Mineiro, que ascendía a tres millones de dólares.

Pese al portazo inicial, el club brasileño —dirigido por Jorge Sampaoli— no ha desistido. Desde Brasil se informa que el propio Assadi ve con buenos ojos su arribo al fútbol brasileño y que incluso ya tendría acordado su salario en caso de concretarse la operación.

De acuerdo con la prensa local, Atlético Mineiro prepara una nueva contraoferta cercana a los cuatro millones de dólares, monto con el que esperan sentar a la dirigencia azul a negociar y acercar posiciones para destrabar la salida de una de las mayores promesas del fútbol chileno.

PURANOTICIA