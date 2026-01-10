Universidad de Chile suma experiencia: Octavio Rivero es nuevo refuerzo azul

Universidad de Chile ya cuenta con su segundo refuerzo para la temporada 2026, luego de que Barcelona Sporting Club de Ecuador confirmara oficialmente el traspaso del delantero Octavio Rivero mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

En la publicación, el club ecuatoriano informó que alcanzó un acuerdo con Universidad de Chile para la transferencia del jugador, detallando que la operación corresponde a una venta definitiva, la cual incluye la cesión de los derechos federativos y económicos del futbolista a la institución chilena.

De acuerdo a lo informado, Octavio Rivero debería arribar a Chile durante este sábado, con el objetivo de sumarse de inmediato a los trabajos del plantel azul, que continúa con su preparación de cara a los desafíos de la nueva temporada.

El atacante, de 33 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol chileno, donde ya defendió las camisetas de O’Higgins, Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española, registrando campañas de rendimiento irregular en cada uno de esos clubes.

Con esta incorporación, Universidad de Chile refuerza su ofensiva con un delantero de experiencia, apostando por el conocimiento que Rivero tiene del medio local para fortalecer el plantel de cara a la temporada 2026.

