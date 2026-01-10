Ignacio Tapia continuará su carrera en el fútbol peruano

Ignacio Tapia fue uno de los primeros futbolistas a los que Universidad de Chile decidió no renovar contrato, incluso antes de que se confirmara oficialmente a Francisco Meneghini como nuevo director técnico del elenco azul.

El zaguero, que llegó a la U hace algunos años desde Huachipato, nunca logró consolidarse como titular indiscutido en el primer equipo. Su paso por el club quedó marcado principalmente por el gol anotado en un Superclásico ante Colo Colo, que permitió el empate azul en ese encuentro.

Durante la temporada 2025, Tapia tuvo una participación limitada, disputando solo 15 partidos oficiales, la mayoría de ellos correspondientes a la Copa Chile, lo que evidenció la falta de continuidad en el torneo nacional.

Ante este escenario, el defensor debió buscar un nuevo destino y ya lo encontró fuera del país. Tapia continuará su carrera en Perú, donde se integrará a Atlético Grau, club con el que firmará contrato por una temporada.

El conjunto peruano finalizó en el puesto 12 del campeonato local en 2025, quedando fuera de competiciones internacionales, objetivo que buscarán alcanzar este año. Para Tapia, el desafío representa una oportunidad de relanzar su carrera y sumar minutos de manera regular.

PURANOTICIA