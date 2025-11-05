U. de Chile vuelve a los festejos tras vencer a Everton que se estanca cerca de la zona de descenso

En el último encuentro que quedaba pendiente en la Liga de Primera, Universidad de Chile dejó atrás los malos resultados y las dudas futbolísticas para derrotar por 2-0 a Everton en el estadio Santa Laura, metiéndose nuevamente en la disputa por el subliderato.

Los azules necesitaban el triunfo para sacudirse luego de lo que fue una de sus peores semanas del año, una donde quedaron eliminados en semifinales de Copa Sudamericana y cerraron con una agónica derrota ante Huachipato que los complicó en su lucha por hacerse con el codiciado Chile 2, cupo directo a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Por su parte, los "ruleteros" venían de empatar en un deslucido encuentro con Unión Española, rival directo por la permanencia. Por lo mismo, sabían que una victoria les permitiría tomar distancia y respirar con mayor tranquilidad en la parte baja de la tabla.

El arranque del partido ilusionaba al dueño de casa, que a los seis minutos probó los guantes de Ignacio González y sesenta segundos después, Leandro Fernández asistió a Lucas Di Yorio y el espigado delantero argentino reventó el travesaño con un potente disparo.

No obstante y pese a tener el control del balón, los universitarios carecieron de profundidad y por poco fueron sorprendidos por un disparo de Rodrigo Piñero que pasó por sobre el horizontal (23'). Recién sobre el final de la fracción inicial la U estuvo cerca de abrir la cuenta, pero a través de un grosero error de la zaga rival que fue enmendado por el guardameta (40').

Sin embargo, el cuadro local retomó el dominio en el arranque del complemento y tras un centro de Matías Sepúlveda desde el córner, "Lea" Fernández impactó de cabeza para poner por delante a su equipo (53') y terminar con una larga sequía de más de cuatro meses sin anotar.

Obligado a revertir el marcador, el técnico auriazul, Javier Torrente, movió las piezas y le dio un nuevo aire al conjunto viñamarino, el cual empezó a emparejar las acciones y se acercó a la igualdad por medio de Alan Medina (56') y Sebastián Sosa (67' y 71').

La visita mantuvo la presión por largos pasajes del complemento, pero el elenco estudiantil no perdió la concentración y en los descuentos, luego de que el poste evitara un golazo de Fernández en el 80', Rodrigo Contreras selló el triunfo con un potente frentazo (90+2').

De esta manera, la escuadra laica volvió a los abrazos después de dos caídas consecutivas y se instaló en la cuarta ubicación con 45 puntos, tres por debajo del subliderato que ocupa Universidad Católica. El combinado "oro y cielo", en tanto, se estancó en el 13° lugar con 23 unidades, solo dos por arriba de la zona de descenso.

Universidad de Chile intentará mantenerse en la senda del triunfo este domingo cuando reciba a Deportes Limache a partir de las 17:30 horas. A continuación, Everton visitará en el estadio El Cobre a Cobresal, a las 20:00.

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal (Israel Poblete, 73'), Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz (Nicolás Ramírez, 75'), Matías Sepúlveda (Felipe Salomoni, 87'); Javier Altamirano; Leandro Fernández (Nicolás Guerra, 87'), Lucas di Yorio (Rodrigo Contreras, 73'). (DT: Gustavo Álvarez)

Everton

Ignacio González; Vicente Vega (Raimundo Rebolledo, 73'), Hugo Magallanes, Diego Oyarzún; Lucas Soto (Emiliano Ramos, 71'), Benjamín Berrios, Nicolás Baeza (Joaquín Moya, 73'), Alex Ibacache; Rodrigo Piñeiro (Matías Campos López, 67'); Alan Medina (Sergio Hernández, 61'), Sebastián Sosa. (DT: Javier Torrente)

Árbitro: Gastón Philippe

Estadio: Santa Laura-Universidad SEK, Independencia

