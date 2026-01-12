Mayo reconoce que en los planes originales de la dirigencia de la U no estaba contemplada la salida de Fernández

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, se refirió a la inesperada salida de Leandro Fernández, referente del cuadro azul que no entró en los planes del director técnico Francisco Meneghini para la temporada.

En medio de la presentación de Lucas Romero y Octavio Rivero, el dirigente reconoció que "tal vez no teníamos esa salida contemplada. Pero una vez que el técnico nos presentó su idea de juego y las pocas posibilidades que iba a tener Leandro de jugar, entendimos que tener un jugador de esa jerarquía sin los minutos que se esperaría, no es bueno ni para él ni para nosotros".

El personero del conjunto laico admitió también que "es difícil una salida así, por lo que significó para el club. Personalmente me tocó ir a Argentina a negociar su contratación, él tenía muchas ganas y vino en un momento que el club no estaba como ahora, nos vino a ayudar en un momento difícil".

Sobre la búsqueda de más incorporaciones, el directivo apuntó que "ya había dicho y explicado lo difíciles que son las negociaciones con delanteros de esta jerarquía. Costó lo de Octavio y él puso muchas ganas para estar acá. No es tan trivial este tipo de delanteros y también buscamos características para que se complementen entre sí".

Por otra parte, Mayo abordó la posible salida de Matías Sepúlveda, pretendido desde Argentina. "Si se llega a concretar el pago de esa cláusula, estamos evaluando si lo mejor es potenciar los jugadores que tenemos, potenciar los de casa o traer a alguien", explicó.

En cuanto al volante Lucas Assadi, quien estaría en la órbita de Atlético Mineiro, el gerente deportivo señaló que el escenario "está menos claro. Lógicamente que hay mucho interés, pero no llegó ninguna oferta de acuerdo a la valorización que el club tiene interna de él. Para nosotros Lucas Assadi es un talento pocas veces visto, entonces por eso tenemos una valorización alta y creemos que es un jugador que nos puede dar mucho".

PURANOTICIA