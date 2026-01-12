Universidad de Chile comunicó la salida de Leandro Fernández

Universidad de Chile terminó con los rumores la mañana de este lunes y confirmó la salida del delantero argentino Leandro Fernández, quien no será tomado en cuenta por el técnico Francisco Meneghini de cara a la temporada 2026.

A través de un escueto comunicado, desde el conjunto azul detallaron que "se acordó el término anticipado de su vinculo contractual con el Club, dando fin a una etapa de tres años formando parte del Primer Equipo".

Cabe señalar que tras ser vinculado varios elencos, incluido Colo-Colo, el trasandino tendría todo acordado para volver a su país y sumarse a Argentinos Juniors.

En su etapa con la camiseta del cuadro laico, Fernández disputó cien partidos, en los cuales convirtió 33 goles y entregó 23 asistencias. Además, ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

