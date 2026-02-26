Jorge Uauy, presiente de Palestino: "La ANFP no representa el sentir de todos los clubes"

El presiente de Palestino, Jorge Uauy, habló luego del revuelo que generó la carta que firmó junto a sus pares de Universidad Católica y Coquimbo Unido, Juan Tagle y Jorge Contador, respectivamente, donde acusaron que los mandamás de los clubes tuvieron escasa participación en la discusión para reformar la Ley de Sociedades Anónimas.

En conversación con radio ADN, el dirigente sostuvo que "aquellos que estamos detrás del fútbol, los dirigentes, ninguno ha sido llamado ni ha sido tomado en cuenta. Si bien fue la ANFP a las discusiones, ninguna de las cosas que dijo fueron consideradas y luego no hubo ningún feedback con el resto de la industria".

En esa misma línea, el timonel del conjunto baisano subrayó que "tratamos por varios medios de tener nuestro espacio en la discusión y no fuimos escuchados. Por eso sacamos esta carta, que en definitiva es un grito desesperado para que las autoridades tengan en claro que el fútbol no lo maneja la ANFP ni los abogados; lo manejan los presidentes de los clubes".

Asimismo, el directivo del cuadro árabe apuntó que "entendemos que el directorio de la ANFP, por alguna u otra razón, no fue escuchado y queremos que sea escuchada la versión de quienes estamos detrás de los clubes. La ANFP pudo haber tenido su momento, pero creo que no representa el sentir de todos los clubes. Somos nosotros los que estamos pagando".

"Ellos ven otros intereses como es la separación de la Federación con la ANFP, pero el tema de fondo, el de las Sociedades Anónimas Deportivas y sus cambios y cómo afectan a los clubes no lo tocaron. Y yo cambiaría muchas cosas que se han planteado en esta ley, además creemos que no puede ser impuesta, hay reglamentos de la FIFA que impide la intervención del Estado en estos tema", sumó.

Por último, Uauy fue enfático en n señalar que "como industria somos nosotros los encargados de hacerlo y no podemos ser subyugados por otros para hacerlo. Nosotros (Palestino), la Universidad Católica y Coquimbo estamos haciendo las cosas bien. Nuestra carta solo nos representa a nosotros pero está abierta para que cualquiera se sume. Hasta ahora el tema funciona bien. Pero si hay situaciones que hay que normar, como la presencia de los representantes en los clubes, pero debemos ser nosotros mismos los encargados de regular, no el Estado el que lo haga".

PURANOTICIA