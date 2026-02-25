Portugal a la Roja: "Nueve años después nos volvemos a encontrar"

Este miércoles la Selección chilena confirmó un amistoso de lujo en los días previos al Mundial, fecha donde se medirá con Portugal el próximo seis de junio en tierras lusas.

Horas después del anuncio, el conjunto europeo compartió un registro para recordar el último enfrentamiento entre ambos equipos, ocurrido en el marco de la Copa Confederaciones de 2017.

"Nueve años después, nos volvemos a encontrar. Nos vemos el 6 de junio", escribieron desde la Selección de las Quinas, junto a una foto donde aparecen el ex portero criollo Claudio Bravo y el astro Cristiano Ronaldo.

En dicha oportunidad y luego de haber igualado a cero en el tiempo reglamentario y el suplementario, el Equipo de Todos se impuso por 3-0 en penales, en una definición donde Bravo contuvo tres disparos.

