Alexander Aravena fue confirmado como fichaje del Portland Timbers

Tras semanas llenas de rumores, este miércoles el Portland Timbers de la Major League Soccer anunció el fichaje del delantero nacional Alexander Aravena, futbolista de Gremio de Porto Alegre.

El propio elenco estadounidense informó que el chileno fue cedido por el cuadro brasileño por toda la temporada 2026 con una opción de compra que no fue especificada.

En un comunicado compartido por el club, el gerente general Ned Grabavoy destacó que "Alexander es un jugador al que hemos seguido de cerca durante los últimos años y estamos entusiasmados con su incorporación a Portland. Nos ofrece otra opción de calidad para reforzar nuestro ataque esta temporada".

Asimismo, el dirigente expresó que el seleccionado criollo "puede jugar en diferentes posiciones, lo que nos da equilibrio, y creemos que tiene la capacidad para triunfar en la MLS".

En esa misma línea, el entrenador Phil Neville afirmó que "lo que siempre nos ha llamado la atención es su versatilidad y su capacidad para jugar en cualquier posición del frente de ataque. Es un jugador técnico que se siente cómodo moviéndose entre líneas e incluso en el rol de número 10".

En su etapa con el conjunto gaúcho, "Monito" disputó un total de 57 partidos entre todas las competiciones, registrando siete goles y tres asistencias.

En su nuevo equipo, Aravena será compañero de su compatriota Felipe Mora, quien es uno de los referentes del Portal Timbers.

