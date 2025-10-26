Mauricio Larriera deja Everton tras nueva derrota y Javier Torrente asoma como principal candidato para asumir la banca

Everton de Viña del Mar volvió a sufrir una dura derrota el viernes pasado, cayendo por 2-1 ante Palestino en La Cisterna. El elenco “Oro y Cielo” atraviesa una de sus temporadas más irregulares de los últimos años y, pese a contar con uno de los planteles más costosos del campeonato, no ha logrado plasmarlo en la cancha. En estos momentos el equipo se encuentra comprometido con la zona de descenso.

Tras el encuentro, el técnico Mauricio Larriera dejó entrever una inminente salida al ser consultado sobre la posibilidad de dar un paso al costado: “No es necesario que me lo pregunten, pero yo no estoy atornillado acá. Soy muy sensato. Si veo ciertas cosas, no me cuesta nada tomar las decisiones que he tomado en otro momento. Es un trabajo que valoro mucho y es un club precioso”, señaló el entrenador uruguayo.

Y tal como anticipaban sus palabras, Mauricio Larriera habría presentado su renuncia a Everton de Viña del Mar. Aunque el club aún no ha emitido un comunicado oficial en sus redes, diversas fuentes aseguran que la decisión ya está tomada y que incluso existe un nombre que corre con ventaja para asumir la banca ruletera.

El adiestrador habría tomado la decisión de renunciar luego de dirigir 22 partidos (ganó siete y empató cinco y perdió 10 entre liga y Copa Chile) y que en los diez últimos encuentros sólo obtuviera dos triunfos que tienen hoy al elenco de Viña del Mar en la zona baja de la tabla (lugar 13 con 22 puntos), a sólo dos unidades de la zona de descenso.

Un viejo conocido podría regresar

Según fuentes de Puranoticia.cl al interior del equipo viñamarino, el principal candidato para reemplazar a Larriera sería Javier Torrente, técnico argentino que ya dirigió a Everton entre 2019 y 2020. El estratega volvería a Chile tras su más reciente paso por la Universidad de Concepción.

Durante su anterior ciclo en Viña del Mar, Torrente estuvo al mando en 28 partidos, obteniendo 8 triunfos, 9 empates y 11 derrotas, con un rendimiento del 41,7%.

De concretarse su regreso, el entrenador tendría la misión de sacar al conjunto viñamarino del complicado momento que atraviesa y devolverle la estabilidad futbolística al cuadro “Oro y Cielo”.

PURANOTICIA