El mensaje con olor a despedida de Mauricio Larriera tras nueva caída de Everton

Everton sumó este viernes su tercera derrota consecutiva al inclinarse por 2-1 en su visita a Palestino, resultado que dejó al conjunto viñamarino en el 12° lugar de la tabla con 22 puntos, a solo dos de la temida zona de descenso.

Tras el cotejo disputado en el estadio Municipal de La Cisterna, el director técnico del conjunto viñamarino atendió a los medios en una conferencia de prensa que dejó más sensaciones de despedida que de continuidad en el cargo.

"Las crisis suelen ser una oportunidad y la estamos manejando con la calma que corresponde. La calma no es esa tranquilidad de que nada me importa, es una crisis y sabemos que es así. Pero las crisis, si las tomamos como un desafío, son una oportunidad", indicó el estratego sobre el complejo presente del equipo.

En la misma línea, el DT remarcó que "como entrenador y como ser humano no venía a esto, pero hoy nos encuentra acá. La única forma que tenemos de encarar esto es confiando, con calma y con con templanza. Sabemos lo que nos estamos jugando y el club en el que estamos".

Con respecto a la posibilidad de dar un paso al costado, el uruguayo aseguró que "no es necesario que me lo pregunten, pero yo no estoy atornillado acá. Soy muy sensato. Si yo veo cosas, no me cuesta nada tomar las decisiones que he tomado en otro momento. Es un trabajo, lo valoro mucho, y es un club precioso".

El adiestrador del elenco ruletero subrayó que "quiero que quede claro ese mensaje, porque después se nos trata de mercenarios a los entrenadores, que no tenemos dignidad. Un montón de cosas que para mí no están emparentadas con el fútbol, están emparentadas con la vida".

De todas maneras, Larriera recordó que "hace alguna conferencia atrás hablé de la sensatez y mientras yo siga viendo determinadas cuestiones, voy a tener la fe y la esperanza de que vamos a dar vuelta a esto, que vamos a terminar el campeonato con el equipo en Primera División".

